وصول بيراميدز إلى استاد الإسماعيلية

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الإسماعيلية الرياضي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز. ويحل بيراميدز في السابعة والنصف مساء ضيفا على نظيره الإسماعيلي في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على استاد الإسماعيلية الرياضي.

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