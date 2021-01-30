الإسماعيلي يعلن عن تشكيله لمواجهة بيراميدز في الدوري

أعلن أحمد العجوز المدير الفني للفريق عن التشكيل الاساسي لمواجهة بيراميدز في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالاتي:-

في حراسة المرمى :- محمد صبحي

في خط الدفاع:- محمود البدري و مروان الصحراوي و محمد عمار و محمد بيومي.

خط الوسط:- محمد عادل و محمود دونجا و محمد صادق واري بابل .

وفي الهجوم:- محمد الشامي وفخر الدين بن يوسف.