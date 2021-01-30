أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي في الجولة الحادية عشرة من الدوري على استاد الإسماعيلية الرياضي مساء اليوم، السبت. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - عمر جابر - طارق طه خط الوسط: رمضان صبحي - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل خط الهجوم: دودو الجباس ويتواجد على مقاعد البدلاء: إيريك تراوري - إسلام عيسى - جون أنطوي - أحمد توفيق - محمود وادي - أحمد الشناوي - محمد فاروق - أحمد سامي - محمود صابر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان صبحي وعبدالله السعيد يقودان هجوم بيراميدز امام الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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