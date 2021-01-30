فوز الإعلاميين والمنيا وديروط والدخان بمجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الحادي عشر من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد، وشهدت المباريات فوز الشرقية للدخان على سمسطا بهدفين لهدف ، وفوز المنيا علي تليفونات بنى سويف بهدف للاشئ ، وفوز الاعلاميين علي قنا بخماسية نظفية ،وفوز ديروط علي الفيوم بثلاثة أهداف لهدفين ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
الشرقية للدخان & سمسطا
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية للدخان انتصاراته، وتمكن من تحقيق الفوز على فريق سمسطا بهدفين لهدف ،لينفرد بصدارة المجموعة برصيد ٢٨ نقطة .
الاعلاميين & قنا
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأعلاميين فوزا غاليا و مهمًا وكبيرا في مسيرته على فريق قنا الرياضي بخماسية نظيفة ليصل للنقطة ٢٠ .
المنيا & تليفونات بنى سويف
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا فوزا مهما وغاليا علي فريق تليفونات بنى سويف بهدف دون رد ،ليرتفع رصيد الفريق إلي ٢٣ نقطة .
ديروط & الفيوم
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديروط الفوز علي فريق الفيوم بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب الأسيوطي ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز "ب" .
الألومنيوم & شبان قنا
إنتهت أحداث اللقاء الذي جمع الألومنيوم وشبان قنا بالتعادل السلبي ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب فريق شبان قنا ،ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.
بنى سويف & كيما أسوان
انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنى سويف مع فريق كيما أسوان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز "ب" .
سوهاج & أسمنت أسيوط
انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوهاج مع فريق أسمنت أسيوط بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز "ب" .
بترول أسيوط & طهطا
انتهت أحداث اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط مع فريق طهطا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الدوري الممتاز "ب" .
وجاءت النتائج كالاآتى :
الاعلاميين ٥/ ٠ قنا
المنيا ١/ ت.بنى سويف
ديروط ٣/ ٢ الفيوم
الشرقية للدخان ٢/ ١ سمسطا
الألومنيوم ٠/٠ شبان قنا
بنى سويف ١/١ كيما أسوان
بترول أسيوط ١/١ طهطا
سوهاج ٠/٠ أسمنت أسيوط
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