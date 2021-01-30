تقدم ميلان في النتيجة عبر مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش بالدقيقة 26، بعد إهدار السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، أضاف ميلان ثاني أهدافه باللقاء عبر ركلة جزاء، نفذها الإيفواري فرانك كيسي بنجاح، وسجل أندريا بولي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 82.
وبهذه النتيجة، رفع ميلان رصيده إلى 46 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بغض النظر عما ستسفر عنه مواجهة إنتر الوصيف (41 نقطة) مع بينفينتو في وقت لاحق من مساء السبت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يعود لسكة الانتصارات ويعزز صدارته للكالتشيو بفوزه على بولونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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