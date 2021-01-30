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إشبيلية يعبر عقبة إيبار بثنائية في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق إشبيلية الفوز على مضيفه إيبار 2-0، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي إشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف خوان جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيبار عند 20 نقطة في المركز 15.

ويرغب نادي إشبيلية في استعادة مستواه والعودة من جديد لما فعله في السنوات السابقة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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