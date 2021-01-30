نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية يعبر عقبة إيبار بثنائية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق إشبيلية الفوز على مضيفه إيبار 2-0، في المواجهة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي إشبيلية لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وأضاف خوان جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد إيبار عند 20 نقطة في المركز 15.

ويرغب نادي إشبيلية في استعادة مستواه والعودة من جديد لما فعله في السنوات السابقة.