نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يسابق الزمن للمشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على إنهاء برنامجه التأهيلي للحاق بمبارايات الأحمر في مونديال العالم للأندية قطر 2021.

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن قيام وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، باستشارة أحد الأطباء المتخصصين خارج القلعة الحمراء، وأكد له جاهزيته للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي مع بطل دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه أكد طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لوليد سليمان، أن حالته في تحسن، لكن من الصعب الاعتماد عليه في مواجهة الدحيل القطري في افتتاحية مباريات مونديال العالم للأندية.

وأوضح طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لوليد سليمان أنه من الوارد لحاقه باللقاء الثاني للأحمر في بطولة مونديال العالم للأندية ولكن بنسبة ضعيفة.

الجدير بالذكر أن لوائح بطولة مونديال الأندية، تمنح الحق للفرق المشاركة في الحدث العابنيغ، في استبدال لاعبيها قبل انطلاق البطولة أو أثناء المنافسات، في حالة الظروف والإصابات القهرية.