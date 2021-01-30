نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق غزل شبين فوزا غاليا على حساب فريف ميت خلف، بهدفين دون مقابل، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 11 للمجموعة العاشرة، للقسم الثالث.

خاض الغزل اللقاء بتشكيل ضم، محمود الجابري، ومصطفى كولا، ومصطفى ريشه، وأحمد يحي، ومحمود براني، ومحمود جرودو، ومحمد عبد الغني، ومصطفى جمال، وفتحي جمال، ومؤمن قصري، واسلام فرج.

البدلاء، محمد أبو علي، حسن عمار، محمد زوبع، أحمد قاسم، علاء السعيد، وابراهيم حامد، نادر السيد كالوشة الوافد الجديد من عرب الرمل، ومحمد علاء، ومحمود عبد العزيز.

وجاء تشكيل ميت خلف، مكون من، مصطفى شيكو، والسيد العجوز، واسلام غباشي، وأحمد صلاح، أحمد خليل، ومحمد طلعت، ومحروس عبد المولي، وربيع طنطاوي، وصنداي، وعصام شحاته، وأحمد أوسة.

البدلاء، محمد علام، وحسام حسن، ومحمد دنيا، وعبد الله ابراهيم، وأحمد بدر، وعماد سليمان، وكريم ياسين، واحمد الشوربجي.

سجل هدفي الغزل اسلام فرج من ركلة حرة في الدقيقة 9 للشوط الثاني، وأضاف مؤمن قصري الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وشهد اللقاء عدم تعيين طاقم حكام ليتم الإستعانة بحكام من المنوفية، لإدارة اللقاء بقيادة محمد مجدي، والسيد سليمه، وعبد الله حبيب.

وأسفرت باقي النتائج عن فوز مركز شباب تلا على أبو حماد 2-1 سجلهما أحمد بيكو، حيث أحرز هدف بضربة رأس في الدقيقة 4 للشوط الاول، وهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 94، وجاء هدف ابو حماد في الدقيقة 29 للشوط الثاني عن طريق البديل، ابراهيم أمين.

وشهد اللقاء أحداث مؤسفة قبل النهاية، وقام الحكم بطرد كريم الكومي لاعب تلا للتعدى على لاعب ابو حماد بدون كرة خلال توقف اللقاء.

وحسم التعادل السلبي لقاء عرب الرمل ومنوف، الذي أقيم بملعب الباجور، كما تعادل بطا مع شباب ديرب 1-1 .

وحقق مركز شباب عرابي فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب نادي ديرب نجم بهدف نظيف سجله اللاعب عبد الله العزوني.

وحقق بلبيس فوزا مثيرا على أبو كبير خارج ملعبه 2-3 سجلهم مالو، وبالّي، وكوستا، وسجل هدفي أبو كبير، أحمد محمد، وكرم خالد، ليعتلى بلبيس الصدارة برصيد 24 نقطة.

وتعادل ميت خاقان على ملعبه مع فاقوس 1-1 حيث تقدم محمد الحسيني بالوظة لميت خاقان قبل ختام الشوط الأول، وتعادل فاقوس في الدقيقة 2 للشوط الثاني عن طريق محمد عادل زيدان مدافع ميت خاقان في مرماه.

ترتيب المجموعة العاشرة



1- بلبيس 24 نقطة

2- الشرقية 23 نقطة

3- فاقوس 21 نقطة

4- ميت خلف 19 نقطة

5- ميت خاقان 15 نقطة

6- تــــلا 15 نقطة

7- ابو حماد 14 نقاط

8- أبو كبير 13 نقطة

9- منوف 10 نقاط

10- بطا 10 نقاط

11- غزل شبين 10 نقاط

12- عرب الرمل 7 نقاط

13- شباب عرابي 5 نقاط

14- ديرب نجم 4 نقاط

15- شباب ديرب نقطتين