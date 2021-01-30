نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد العجوز المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :-
حراسة المرمى : محمد صبحي
خط الدفاع : محمد بيومي - محمد عمار - مروان صحراوي - محمود البدري
خط الوسط : محمود دونجا - محمد عادل - أري بابل - محمد صادق
خط الهجوم : محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف
البدلاء:-
محمد مجدي - عماد حمدي - محمد هاشم - مدحت فقوسة - أحمد كاستلو - أحمد مصطفى - شكري نجيب - عمر الوحش - بنسيون شيلونجو.