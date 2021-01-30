الارشيف / الرياضة

تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الإسماعيلي الرسمي أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد العجوز المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلا من :- 

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد بيومي - محمد عمار - مروان صحراوي - محمود البدري

خط الوسط : محمود دونجا - محمد عادل - أري بابل - محمد صادق

خط الهجوم : محمد الشامي - فخر الدين بن يوسف

البدلاء:- 

محمد مجدي - عماد حمدي - محمد هاشم - مدحت فقوسة - أحمد كاستلو - أحمد مصطفى - شكري نجيب - عمر الوحش - بنسيون شيلونجو.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا