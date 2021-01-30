نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسكو يفوز على بنها فى القسم الثالث في المقال التالي

ولعب بنها بتشكيل ضم، محمد السعدنى وسعد عبد الله وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى كمنص و محمد رجب وإسلام فرج واسلام بيومى وحسين كرم و عماد الصواف ووليام.

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق اسكو فى الفوز على نادى بنها على ملعب بنها بميت راض فى الجولة الحادية عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .



جاء تشكيل إسكو مكون من : محمد رفعت وحازم حسن وعبد الله حسن واحمد حلمى واحمد مديح واحمد ايهاب واحمد ممدوح واسلام محمد واحمد هشام ومحمد مصطفى ومحمد احمد



وادار اللقاء صالح سلامة ويعاونه كلا من مسعد الحنفى وعز الدين جمال من منطقة الدقهلية ومراقب المسابقات خالد السمان.



بهذه النتيجة توقف رصيد نادى بنها عند ٢٠ نقطة بينما ارتفع رصيد أسكو الى ١٩ نقطة .