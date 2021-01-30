نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنى سويف يتعادل أمام كيما أسوان في لقاء مثير بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أمام ضيفه كيما اسوان بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات الاسبوع الحادى عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



كيما نجح فى إحراز الهدف الاول عن طريق معتز محمد بالشوط الثانى فى الدقيقة 8 وأدرك بلال زكريا هدف التعادل ببنى سويف بالدقيقة 27 .

بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد سويف بدء المباراة بتشكيل مكون من شريف مدحت ومحروس محمود ومصطفى عبد الوهاب وحسام البدرى ومحمود بكرى ومحمود كابونجا ومعتز محروس وبلال زكريا وأحمد عبد الرازق وطه نادى ومحمود عبد العاطى .



فيما بدء كيما اسوان بقيادة مديره الفنى عادل لحمه المباراة بتشكيل مكون من محمد ناجى ومصطفى صادق وسعيد ابو حجاج وخميس احمد ومحمد عادل ومعتز محمد ومحمد عبد الفتاح و سعيد رجب وصلاح الدين حامد ومحمد حسنى ومحمد حسين .



وأجرى بنى سويف تغييرات بنزول كلا من محمود مكى وعمر مختار وأحمد امين وأحمد قمحه وكريم اشرف بدلا من احمد عبد الرازق ومحمود كابونجا ومعتز محروس وطه نادى وأحمد امين .



فيما أجرى كيما تغييرات بنزول كلا من حسن عبد المقصود وعمر محمد وشريف رمضان وعبد الرحمن يوسف بدلا من صلاح الدين حامد وسعد رجب ومعتز محمد ومحمد حسن .



وحصل مصطفى صادق لاعب كيما على الكارت الاصفر ومحروس محمود مدافع بنى سويف وسيد عامر مدرب عام بنى سويف .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد السعداوي وعاونه الثنائى احمد التلاوي وعبد الحميد محمد واسلام موسي حكم رابع وجمال عبد الواحد مراقب حكام ومحمد هاشم مراقب مسابقات .



ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 16 فيما ارتفع رصيد كيما اسوان للنقطة العاشرة .



الترتيب



1- الشرقية للدخان 28 نقطة

2- المنيا 23 نقطة

3- الإعلاميين 20 نقطة

4- ديروط 18 نقطة

5- الألومنيوم 18 نقطة

6- شبان قنا 16 نقطة

7- بنى سويف 16 نقطة

8- سوهاج 16 نقطة

9- الفيوم 15 نقطة

10- البترول 13 نقطة

11- شباب سمسطا 10 نقاط

12- كيما أسوان 10 نقاط

13- طهطا 10 نقاط

14- قنا 9 نقاط

15- تليفونات 7 نقاط

16- أسمنت أسيوط 5 نقاط