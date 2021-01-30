فوز الزهور والشرطة في جولة مثيرة بالقسم الثالث

بهذا الفوز يرفع الزهور رصيدة للنقطة 11 ويتصدر المجموعة، بينما توقف رصيد الحرية عند النقطة التاسعة.



وعلي ملعب مركز شباب المطروح نجح فريق الشرطة تحقيق أول فوز له بالمحموعة بعد الفوز علي مطروح بهدف نظيف ليحصد الشرطة أول 3 نقاط له بالمجموعة ، ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الثالثة.



وتختتم مباريات المجموعة غدا الأحد بمباراتين حيث يواجه في الأولي مركز شباب الحمام المنتعش بنتائجة الجيدة والذي جعلتة في المركز السادس برصيد 7 نقاط فريق شباب الضبعة المنافس بقوة علي صدارة المجموعة والذي يحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط، ويسعي الفريقين للفوز للدخول بقوة في المنافسة علي صدارة المجموعة.



وعلي إستاد الجامعة يواجه هلال الضبعة صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط فريق برج العرب صاحب المركز الثامن بنقطة وحيدة.



ترتيب المجموعة الثانية عشر



1- الزهور 11 نقطة

2- الحرية 9 نقاط

3- مصري السلوم 9 نقاط

4- الهلال 8 نقاط

5- شباب الضبعة 8 نقاط

6- شباب الحمام 7 نقاط

7- مطروح 3 نقاط

8- برج العرب نقطة واحدة

9- الشرطة بلا نقاط

