نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول ينافس ريال مدريد على صفقة القرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلامية فرنسية أن ليفربول الإنجليزي يتصدر سباق التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي على ريال مدريد الإسباني.

وأشارت فضائية قنال بلس الفرنسية إلى أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022 ويعتبر هدفًا أوليًا بالنسبة لليفربول وريال مدريد في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت الفضائية الفرنسية بأن التوقعات كانت تشير إلى اقتراب النجم الفرنسي من ريال مدريد بناءً على اهتمام ثنائي من فلورنتينو بيريز رئيس النادي و الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ولكن على ما يبدو أن ليفربول ينوي قلب الطاولة على النادي الإسباني.

وأوضحت الفضائية الفرنسية أن ليفربول جاهز للحصول على توقيع مبابي بمجرد أن يتخذ النجم الفرنسي خطوة ويعلن قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان.

وأكدت الفضائية الفرنسية أنه في الوقت ذاته يعاني ريال مدريد من أزمة مالية ضخمة تتطلب بيع بعض من نجومه من أجل التعاقد مع مبابي.

وألمحت الفضائية الفرنسية أن ليفربول قد يضحي بنجمه المصري محمد صلاح من أجل التعاقد مع مبابي.

ونوهت الفضائية الفرنسية أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023 ويبدو أن مفاوضات تجديد عقده لا تسير بشكل أفضل.