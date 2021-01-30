نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز نادي ملوي والقوصية والخارجة والقيس والفكريه في القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت اليوم مباريات الأسبوع التاسع لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي 2020\2021.



حيث فاز فريق نادي ملوي ، علي فريق الوادي الجديد ، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي.



كما فاز فريق القوصية، علي فريق مركز شباب سمالوط، بسباعية نظيفة، في المباراه التي شهدها ملعب ديروط.



وفاز فريق ناصر الفكرية،علي فريق الوليدية، بهدفين لهدف، في المباراه التي جاءت على ملعب مركز شباب الوليدية.



، وفاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق مركز شباب مغاغه ، بهدفين لهدف ، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الخارجة.



وفاز فريق مركز شباب القيس، علي فريق الهنداو، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي.



وقد شهدت هذه الجوله، تأجيل مباراة بني مزار، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، نظرا لخوض فريق بني مزار، مباراه بكأس مصر، الثلاثاء القادم، مع فريق سوهاج.



ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الثامنة، غدا عندما يلعب فريق مركز شباب سمالوط، مع فريق نادي ملوي، في المباراه التي سيشهدها ملعب مطاي.



ترتيب المجموعه الثالثه



1- نادي ملوي 18 نقطة

2- القوصية 17 نقطة

3-مركز شباب ناصر ملوي 17 نقطة

4 - ناصر الفكرية 17 نقطة

5- مركز شباب القيس 16 نقطة

6- مركز شباب الخارجة 15 نقاط

7- مركز شباب سمالوط 10 نقاط

8- مركز شباب مغاغه 10 نقاط

9- الوليدية 9 نقاط

10- الهنداو 7 نقاط

11-الوادي الجديد 6 نقاط

12- بني مزار 5 نقاط