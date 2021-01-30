هنّأ أمير مرتضى منصور، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، محمود جنش حارس مرمي الزمالك بعيد ميلاده. ونشر أمير مرتضى منصور عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع جنش وعلق عليها قائلاً "عيد ميلاد سعيد يا محترم". وحرص محمود عبدالرحيم جنش على توجيه الشكر لمتابعيه بعد تهنئته بعيد ميلاده. اقرأ أيضاً: ونشر جنش صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلاً "شكرًا على كل الرسائل والتهنئة اللي وصلتني ‏في عيد ميلادي وأنتم جميعًا بخير وبصحة وسعادة وفي انتظار عودتكم في الملاعب قريبًا إن شاء الله سالمين عسول برج الدلو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير مرتضى منصور يهنئ جنش بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.