بعد ملحمة المونديال.. عزومة سمك وجمبري لمنتخب اليد

أعدّ اتحاد كرة اليد عزومة سمك وجمبري لنجوم منتخب اليد اليوم قبل عودة المحترفين إلى دولهم، من أجل توجيه الشكر للأبطال وحثهم على مواصلة العمل بعد حالة الفخر التي صنعوها في الشارع المصري خلال مونديال اليد.
وأكد هشام نصر أن هذه مجرد بداية وأن الحلم مستمر والهدف كبر وأصبح من حقنا الحلم بتحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو.
حضر الكابتن حسين لبيب مدير البطولة والكابتن خالد فتحي نائب مدير البطولة و من مجلس الادارة امين الصندوق الكابتن مؤمن صفا والكابتن عبده عبد الوهاب وعمرو فتحي ومحمود العدل وكابتن نبيل خشبة وكابتن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.
وحضر المنتخب بكامل نجومه والجهاز الفني والطبي والاداري.
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