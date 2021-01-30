ملك السلة .. 6 بطولات لنادي الاتحاد السكندري فى موسم

حصد الفريق الأول لكرة السلةبنادي الاتحاد السكندري العديد من البطولات خلال موسم 2019-2020، لتضاف إلي تاريخ زعيم الثغر . وجاءت بطولات سلة الاتحاد السكندري لعام "2019-2021 كالتالي :- ١- بطوله مصر الدولية ٢- كاس البطولة العربية ٣- كاس دورى المرتبط ٤- درع الدورى العام ٥- كاس مصر ٦- كاس السوبر

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