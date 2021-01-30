المقاولون يهزم إنبي 2-1 ويرتقي 5 مراكز في جدول ترتيب الدوري

تمكن سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب من تسجيل هدف لذئاب الجبل في الشوط الاول، من رأسية متقنة سددها بعد عرضية بالمقاس من داوودا في الدقيقة ٤٤ من عمر المباراة.
وأشهر حكم المباراة بطاقتين صفراوين، في وجه لاعبا انبي حامد اسماعيل ورامي صبري.
وجاء هدف المقاولون العرب الوحيد من الهجمة الوحيدة التي تم تنفيذها طوال ال ٤٥ دقيقة الاولى من المباراة.
وفي الشوط الثاني تمكن انبي من ادراك التعادل عن طريق البديل كريم طارق الذي اسكن الكرة الشباك في الدقيقة ٥٨.
واستطاع المقاولون العرب أن يعود سريعاََ للتقدم ويسجل هدفه الثاني عن طريقة احمد داوود في الدقيقة ٦٣.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد المقاولون العرب الى النقطة ١٠ وصعد الى المركز ال ١١، بينما استقر انبي عند النقطة ١٣ في المركز السابع.
وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:
محمود أبو السعود في حراسة المرمى
رباعي خط الظهر: باسم علي، فادي نجاح، محمد سمير، حسن الشامي.
خط الوسط: وسيم النغموشي، محمد مجلي، عبد الله ياسين، أحمد داودا.
وفي الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري
و أعلن حلمي طولان، المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي:
حارس المرمى: محمود جاد.
خط الدفاع: على فوزي، رامي صبري، أسامة جلال، كريم فؤاد
خط الوسط: احمد العجوز ، مصطفى دويدار، صلاح ريكو، إسماعيل سوادجو.
خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا.
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