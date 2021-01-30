جنش يشكر متابعيه على تهنئته بعيد ميلاده.. شاهد

وجّه محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمي نادي الزمالك، الشكر لمتابعيه على تهنئته بعيد ميلاده.

ونشر "جنش" صورة له عبر انستجرام وعلق عليها قائلاً: "شكرًا على كل الرسائل والتهنئة اللي وصلتني ‏في عيد ميلادي وأنتم جميعًا بخير وبصحة وسعادة وفي انتظار عودتكم في الملاعب قريبًا ان شاء الله سالمين عسول برج الدلو".

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس الزمالك افتعل أزمة جديدة مع باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "جنش تحدث مع البرتغالي باتشيكو وطلب منه المشاركة في المباريات واخبره بعدم ضمه لقائمة الفريق وأنه يرفض الجلوس لمحمد أبو جبل احتياطيا".

وتابع: "جنش كان معترض على عدم مشاركته أساسيًا خاصة أن باتشيكو كان وعده أنه هيلعب لذلك أبلغ باتشيكو برفضه الجلوس على الدكة واستبعاده نهائيًا من المباريات طالما لن يشارك أساسيًا".