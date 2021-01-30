«أمرابط» أساسياً في تشكيل النصر لمباراة الهلال بالدوري السعودي

أعلن ألين هوفارت، المدير الفني للنصر السعودي، عن تشكيل فريقه لمباراة الهلال في السوبر السعودي، والتي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.
ويشارك "النصر" في المباراة بصفته بطلاً لكأس خادم الحرمين الشرفين، فيما يلعب الهلال المباراة بصفته بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي.
ويلعب النصر بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: مادو – العمري - الغنام – الخلف خط الوسط: علي الحسن - بيتروس - الصليهم خط الهجوم: نور الدين أمرابط – خالد الغنام – الغامدي
وتلعب المباراة في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة.
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