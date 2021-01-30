خناقة شوارع .. الجبلاية تقصي نادى بروكسي من الكأس بعد إيقاف نشاطه.. صور

كان مجلس إدارة مركز شباب أبو المطامير برئاسة مدحت السيد تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة للتحقيق فى تفاصيل واقعة الاعتداء على لاعبيه فى مباراة بروكسى فى القسم الرابع التى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا لنادى بروكسى بناءً على تعليمات رئيس النادى على الرغم من وجود منشور من منطقة البحيرة بعدم وجود أى مشجعين داخل المباراة.
وتضمنت الشكوى أن المباراة شهدت حالة من العصبية والاعتراض على الحكام فى أكثر من مرة من لاعبى بروكسى على الرغم من أن المباراة يديرها طاقم تحكيم دولى بقيادة هشام الفلال وأحمد طلب وأحرز لاعبو بروكسى هدفًا فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وقام لاعبو أبو المطامير باللعب سريعا لتعويض الهدف ولكننا فوجئ الجميع بتعطيل اللعب من قبل أحد لاعبى بروكسى ثم نزل بعدها مدير الكرة بنادى بروكسى وقام بالاعتداء على اللاعب لتنزل بعدها الجماهير فى موقف فوضوى وتعتدى بالضرب على عدد كبير من لاعبى أبو المطامير فى خناقة شوارع.
وشملت الشكوى أيضا أكثر من إصابة في فريق أبو المطامير وتعرض مدافع لإصابة بارتجاج فى المخ بعد عمل الأشعة الطبية فضلا عن تدخل قوات الأمن لفض خناقة الشوارع.
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