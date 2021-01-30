نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الفتح يعزز صفوفه بالمهاجم "هلال سوداني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة نادي الفتح انتهاء إجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري “هلال سوداني” لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لكرة القدم.

وفي وقت سابق، قام صاحب الـ 33 عاما بفسخ العقد الذي يربطه بأولمبياكوس اليوناني بالتراضي، بعد أن فشل في إثبات وجوده مع الفريق.

يشار إلى أن هلال سوداني لم يظهر مع منتخب الجزائر منذ أكثر من سنة، وتحديدا منذ مواجهة بوتسوانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا “الكاميرون 2022”.