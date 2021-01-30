انطلاق منافسات كأس جلالته للهوكي في جولتها الأولى

فيما تقام اليوم مباراتان انطلقت أمس منافسات كأس جلالته للهوكي للموسم الحالي، حيث شهد الافتتاح إقامة عدد من اللقاءات جاءت نتائجها كالتالي: فاز مجيس على السلام بنتيجة 4/3 في اللقاء الذي اقيم على ملعب الهوكي بالمجمع الشبابي بصحار وفاز فريق ظفار على الاتحاد بنتيجة 2/صفر وذلك بعدم اكتمال قائمة فريق الاتحاد في اللقاء الذي كان مقررا على ملعب الهوكي بمجمع السعادة وتمكن السيب من الفوز على قريات بنتيجة 4صفر في اللقاء الذي اقيم على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

ويلتقي اليوم مسقط والبشائر ضمن المجموعة الثالثة وذلك على ملعب الهوكي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في الساعة السابعة مساء وفي المجموعة الثانية يلتقي صلالة والنصر في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي.

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