الحصان عارف للخيالة السلطانية يفوز بالمركز الأول على مضمار العين

توج الحصان عارف للخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط السادس شوط جبل حفيت والذي أقيم على مضمار العين بدولة الامارات العربية المتحدة و خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1000 متر . الحصان عارف فاز بالمركز الأول بقيادة الفارس تشوبان مازور واشراف المدرب ابراهيم الحضرمي وحققت المركز الثاني الفرس ظفرة لمالكها سمو الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان بقيادة الفارس فابريس فيرون واشراف المدرب ايريك لمارتنيل وحل ثالثا الحصان جين جال لمالكه حسن الحميدي بقيادة الفارس ريتشارد مولن واشراف المدرب محمد الشميلي. يذكر ان هذا الفوز يعد الثاني للحصان عارف على مضمار العين الاماراتي هذا الموسم تحت اشراف المدرب ابراهيم الحضرمي.

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