ضمن الجولة الثامنة صحم أمام نادي عمان والسويق يواجه بهلاء وظفار للتقدم أمام نزوى

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يشهد دوري المحترفين اليوم اقامة 3 لقاءات ضمن الاسبوع الثامن حيث يلتقي ناديا عمان وصحم على مجمع صحار الشبابي لكرة القدم في السابعة والنصف مساء، فيما يلتقي نادي السويق مع بهلاء بمجمع الرستاق الساعة الخامسة و5 دقائق مساء وفي نفس التوقيت يلتقي نزوى بظفار على مجمع نزوى الرياضي .

في اللقاء الأول يأمل صحم متذيل ترتيب الدوري الصعود والحصول على النقاط الثلاث بعد تعثر الفريق بالجولات الماضية وسوء الأداء ومحاولة معالجته قبل فوات الأوان؛ ورفع المستوى الفني، بالاضافة إلى محاولات حل معضلة خصم 3نقاط بقرار من الاتحاد العماني لكرة القدم والتي لم تثمر الاستثاءات التي قدمها النادي للاتحاد خلال الايام الماضية من خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد مع النادي، حيث يملك الفريق ناقص 3 نقاط وحقق فوزا وحيدا في الجولات الماضية، فيما يأمل فريق نادي عمان الوصول الى النقطة الثالثة عشر من أجل التقدم والاقتراب من أصحاب المراكز الأولى ويحتل حاليا المركز السادس في ترتيب دوري المحترفين .

وفي اللقاء الثاني لهذا اليوم بين السويق وبهلاء كلا الفريقين له نفس المساعي ويأمل كلاهما الحصول على نقاط الفوز، خاصة نادي بهلاء للابتعاد من شبح المراكز الأخيرة حيث يملك الفريق 8 نقاط فقط بينما يسعى السويق للوصول الى النقطة 16 والتي ستضعه ضمن المراكز الثلاثة الأولى لذلك سوف يدخل اللقاء بكل ثقة .

وفي اللقاء الاخير بين نزوى وظفار هناك مستوى فني متفاوت بين صاحب المركز الثاني ظفار برصيد 15 نقطة ونزوى صاحب النقاط الاربع، حيث يملك ظفار مقومات عالية للفوز في المباراة بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباريات الجولة الماضية ومتجاوزا بنجاح خصم النقاط واصبح منافسا قويا لأصحاب الصدارة السيب الذي يملك 19 نقطة ولكن لا يزال نزوى يسعي للظهور بمستوى أفضل مما ظهر عليه في الجولات الماضية وتعويض خسائره الخمس بالنجاح والفوز في هذه المبارة كون المباراة تقام على أرضه .