أسطبلات الريان تنظم ثالث مسابقات قفز الحواجز بالرحبة بإشراف اتحاد الفروسية

تنطلق اليوم منافسات قفز الحواجز لهذا الموسم 2020/2021م التي تنظمها أسطبلات الريان لمالكه خالد بن سعيد الوهيبي تحت اشراف الاتحاد العُماني للفروسية وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء ويشارك في هذه المسابقة وهي الثالثة التي تقيمها اسطبلات الريان عدد 74 خيلا موزعة على خمس فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم عدد 28 خيلا والفئة (د1) على ارتفاع 100 سم عدد 24 خيلا والفئة (د) على ارتفاع 110 سم عدد 12 خيلا والفئة (ج) على ارتفاع 120سم عدد 7 خيول والفئة (ب) على ارتفاع 130 سم عدد 3 خيول حيث يتنافس في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة ويتم احتساب نقاط الفرسان ضمن موسم الاتحاد، وسيتم اقامة المسابقة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الاجراءات الاحترازية امتثالاً لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) .

مفاجآت قادمة

واشار خالد بن سعيد الوهيبي مالك اسطبلات الريان قائلاً: لله الحمد التعاون مستمر لدى الاتحاد العماني للفروسية فيما يتعلق بإقامة مسابقات قفز الحواجز على اعتبار أن هذه الرياضة من الرياضات الاولمبية التي يجب الاهتمام بها ورفع كفاءة ممارسيها على كافة مستوياتهم والارتفاعات التي يشاركون بها، وكذلك على مستوى اعمارهم وجنسهم، وهناك ازدياد ملموس في عدد الممارسين لهذه الرياضة الجميلة وهذا يدل على رغبتهم وحبهم لها، كما أن اسطبلات الريان تنفذ هذه المسابقة وهي الثالثة خلال هذا الموسم الا انه يَعِد بتنظيم مسابقات أكبر وأجمل خلال قادم الايام ستكون مفاجأة للجميع من حيث التنظيم والفئات الجديدة التي سيتم التنافس عليها وكذلك من حيث الجوائز المالية الكبيرة التي سترصد للمشاركين وهناك العديد من الأشياء الجميلة في انتظار المشاركين بإذن الله تعالى.