منتخب ناشئي السلة يختتم تجمعه الأول بمجمع بوشر

اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة للناشئين تحت ١٥ عاما امس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تجمعه الأول الذي يقيمه استعدادا لبطولة الخليج للناشئين تحت ١٥ عاما والتي تستضيفها مملكة البحرين في شهر اغسطس القادم، بمشاركة ٢٥ لاعبا.

وخضع المنتخب لحصص تدريبية مكثفة لمدة ثلاثة ايام بدأت الجمعة حيث قاد التدريبات المدرب الوطني محمد القسيمي وساعده علاء الحضرمي، وتنضمنت التدريبات حصصا مكثفة لرفع اللياقة البدنية والتدريب على بعض مهارات كرة السلة في الهحوم والدفاع، اسهمت في وقوف الجهاز الفني على مستويات اللاعبين واحتياجاتهم التدريبية خلال الفترة القادمة.

شارك في تدريبات المنتخب ٢٥ لاعبا وهم (سفيان بن عمر بن سعيد بيت توفيق من نادي صلالة وبشار بن هشام بن بشير وقیصر بن عقيل بن عمر البلوشي ومهند بن صانع بن فرج من نادي ظفار ومحمد بن عبدالله بن سالم الوهيبي وايوب بن محمد بن عبدالله الجابري من نادي قريات والقاسم بن محمد بن سليم الزهيبي وعبدالرحمن بن حمو بن احمد المعمري وفيصل بن محمد بن سعيد العبري أحمد بن يوسف بن عيسى السعدي من نادي السيب وسليمان بن عبدالله بن حمود البراشدي وتركي بن عيسی بن مكتوم البلوشي من نادي المضيبي واحمد بن سلطان الغيثي والمختار بن مسلم الشكيري والايهم بن عمر بن خلف الصلتي واليزن بن عمر بن خلف الصلتي من نادي الاتفاق ومحسن بن حيدر بن فؤاد وقصي بن سالم العامري ویوسف بن فهد البرواني وفيصل بن عبدالكريم البلوشي من نادي بوشر والحواري بن يوسف بن خلفان الهاشلي وسليمان بن احمد بن الحسني وليث ريشي أجيت سنه كيمجي وسلطان بن عبدالله الغافري وغسان بن مبارك السالمي من نادي أهلي سداب