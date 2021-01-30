وزير الثقافة والرياضة والشباب يزور أكاديمية عُمان للكريكيت

مسقط – العمانية: زار صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب مقر أكاديمية عُمان للكريكيت بولاية العامرات وذلك يوم أمس . وجاءت زيارة سموه في سياق التعرف على متطلّبات رياضة الكريكيت في السلطنة وتفقد مرافق الأكاديمية المختلفة ومناقشة الخُطط المستقبليّة لها.

وكان في استقبال صاحب السمو السيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بالأكاديمية جناب السيد قيس بن خالد آل سعيد نائب رئيس النادي العماني للكريكيت وأعضاء مجلس إدارة النّادي .

وتتمتع أكاديميّة عُمان للكريكيت بمرافق متطورة ذات مواصفات عالمية تتيح للسلطنة استضافة البطولات المختلفة.

وتستعدّ السلطنة ممثلة في النّادي العُماني للكريكيت لاستضافة مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للكريكيت .

وتحظى رياضة الكريكيت في السلطنة باهتمام واسع من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب ولها جمهور واسع من ممارسيها ومحبّيها في السلطنة .

جدير بالذكر أن النادي العُماني للكريكيت حصل في العام 2019م على إشادة المجلس الدولي للكريكيت بصفته من أبرز الاتحادات الوطنيّة نشاطًا على مدار العام بمشاركة أكثر من 100 فريق.

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