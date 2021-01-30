رباعية بايرن في هوفنهايم تبعده بالصدارة
عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4 - 1 يوم السبت في المرحلة التاسعة عشرة. وقلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام ضيفه أوغسبورغ إلى فوز 3 - 1.
وفي باقي المباريات فاز أينتراخت فرانكفورت على ضيفه هيرتا برلين 3 - 1 وتعادل يونيون برلين مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - 1 وشالكه مع مضيفه فيردر بريمن 1 - 1.
وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم جيروم بواتينغ بهدف لبايرن في الدقيقة 32 ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 ورد أندري كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57 وتبعه سيرج نابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63. وألغى الحكم هدفا سجله بنيامين بافار لبايرن في الدقيقة 71.
الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع ضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رباعية بايرن في هوفنهايم تبعده بالصدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.