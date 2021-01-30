السوبر السعودي .. التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول من مواجهة النصر والهلال

انتهى شوط المباراة الأول من نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر بالتعادل السلبي، وذلك في المباراة المقامة مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف خلال النصف الأول من المباراة، ليتأجل الحسم للشوط الثاني. ويلعب الهلال المباراة بصفته بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، بينما يشارك النصر في المباراة بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين. ويخوض الهلال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف. خط الدفاع : محمد البريك - جانج هيون سو - محمد جحفلي - ياسر الشهراني. خط الوسط: سلمان الفرج - لوسيانو فييتو - جوستافو كويلار خط الهجوم : سالم الدوسري- بافيتيمبي جوميز - سيباستيان جيوفينكو بينما يلعب النصر بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: مادو – العمري - الغنام – الخلف خط الوسط: علي الحسن - بيتروس - الصليهم خط الهجوم: نور الدين أمرابط – خالد الغنام – الغامدي.

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