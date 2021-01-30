الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يحكم قبضته على صدارة البريميرليج بفوز صعب على شيفيلد

حقق فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، فوزًا غاليًا على مضيفه شيفيلد يونايتد، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وأحرز المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، هدف الفوز لمان سيتي ضد شيفيلد في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

وأرتفع رصيد مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، ليحكم السيتيزنز قبضته على المركز الأول بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الوصيف برصيد 40 نقطة.

وفي مباراة أخري، تعادل فريقا وست بروميتش ألبيون مع فولهام إيجابيًا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "ذا هاوثورنس"، كما فاز كريستال بالاس على ضيفه وولفرهامبتون بهدف نظيف من توقيع إيبيريشي إيز.