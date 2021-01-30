تغيب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المران الجماعي الأول للفريق في قطر، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويعاني الشحات من شد خفيف في العضلة الخلفية حرمه من الوجود في التدريبات الجماعية اليوم.
ووصل الأهلي منذ قليل إلى ملعب جامعة قطر لخوض المران الأول، استعدادًا لمواجهة الدحيل في بداية الرحلة بمونديال الأندية، المحدد لها يوم 4 فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة حسين الشحات قبل مران الأهلي الأول بالدوحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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