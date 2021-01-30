الدوري الألماني.. بروسيا دورتموند يفوز 3-1 على أوجسبورج

فاز بروسيا دورتموند على أوجسبورج 3/ 1 في مباراة قوية بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع 19 في الدوري الألماني.

افتتح أوجسبورج التهديف عن طريق اللاعب، أندري هان، في الدقيقة 11، ولكن بروسيا استطاع معادلة النتيجة عن طريق اللاعب، توماس ديلان، في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقيقن.

واستطاع بروسيا دورتموند فرض سيطرته على أحداث الشوط الثاني، حيث سجل جادو سانشو، الثاني لبروسيا في الدقيقة 64، ثم عزز أوهيس فيليكس أودوخاي، النتيجة بتسجيل الثالث لبروسيا في الدقيقة 76.

وبفوز دورتموند يصعد الى المركز الرابع في ترتيب جدول البوندزليجا لينافس ضمن الأربع الكبار بـ 32 نقطة. ويعاني أوجسبورج سلسلة السقوط حيث حصل على 22 نقطة خلال 19 مباراة مكنته من الحصول على المركز 13.