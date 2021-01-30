شارك النجم محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب القلعة الحمراء، متابعيه عبر خاصية ستوري علي حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر محمد قفشة وهو يصور نفسه بكاميرا الموبايل الخاص به مرتديا تيشيرت وشورت أسود مع "الشبشب" فى أول أيام المعسكر الأحمر فى الدوحة.

ويستهل الأهلي مشواره في منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم انتهي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم من جلسة التصوير الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية، الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي أقيمت داخل مقر إقامة الفريق.

وحرص ممثلو «فيفا» على التقاط الصور الخاصة بتقديم بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق واللاعبين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد مجدي قفشة بـ الشورت والشبشب قبل مواجهة الدحيل.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.