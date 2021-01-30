جاء هدف الاسماعيلي فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، واكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .
وجاءت كرة مقوسة من الطرف الأيسر على رأس التونسي مروان الصحراوي سددها لكن تصدى لها حارس المرمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف إكرامي اكتفى بالمشاهدة.. الاسماعيلي يتقدم على بيراميدز برأسية رائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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