شريف إكرامي اكتفى بالمشاهدة.. الاسماعيلي يتقدم على بيراميدز برأسية رائعة

أحرز فريق الاسماعيلي الهدف الاول فى شباك بيراميدز ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

جاء هدف الاسماعيلي فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، واكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .