بديل مصطفى محمد.. الزمالك يضم مروان حمدي مهاجم المقاصة مقابل 15 مليون جنيه

نجح مسئولو الزمالك فى التعاقد مع مروان حمدى مهاجم مصر المقاصة مقابل ١٥ مليون جنيه لناديه. ووقع مروان حمدى للزمالك ٣ مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى. وكان مصطفى محمد مهاجم الزمالك قد انتقل لنادي جالطة سراى التركى موسما ونصف الموسم على سبيل الإعارة مقابل ٢ مليون دولار الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يطالب بالتعاقد مع مهاجم بديل بأسرع وقت.

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