نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفانتي يفاجئ ريال مدريد ويشعل الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الهزيمة الرابعة له في الليجا للموسم الجاري وذلك بنتيجة هدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب إستاد ألفريدو دي ستيفانو لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين.

سجل لريال مدريد ماركو أسينسيو في الدقيقة الثالثة عشر، بينما سجل هدفي ليفانتي لويس موراليس في الدقيقة الثانية والثلاثين وروجير مارتي في الدقيقة الثامنة والسبعين.

بهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة والعشرين في المركز التاسع فيما توقف رصيد نادي ريال مدريد عند النقطة الأربعين في المركز الثاني مؤقتاً.