نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز شبان المراغة وهزيمة قفط بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اسفرت نتائج الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم،وانطلقت في اليوم السبت، عن فوز فريق نادي اخميم، علي نظيره فريق نادي قفط بهدف دون رد.

ونجح فريق المراغة في تحقيق فوز فريق نادي المراغة علي نظيره مركز شباب البلينا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما نجح فريق مركز شباب سوهاج في تحقيق فوز صعب علي نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن، بهدف نظيف، في المباراة التي استضافها ملعب الاخير.

وفاز فريق البداري علي نظيره فريق نادي الرحلات بهدفين دون رد، التي استضافها ملعب نادي الرحلات.

وواصل فريق شبان المراغة الانتصارات ونجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه علي نظيره فريق نادي مكة المكرمة برباعية مقابل هدف.

