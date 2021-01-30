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الزمالك يقترب من ضم بديل مصطفى محمد

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من التعاقد مع مروان حمدي مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك بأنه تم الإتفاق مع نادي مصر للمقاصة على إنتقال حمدي للابيض خلال يناير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته بأنه سيتم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك والمقاصة اليوم السبت لحسم الصفقة بشكل رسمي .

ويواصل الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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