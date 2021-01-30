الزمالك يقترب من ضم بديل مصطفى محمد

ويواصل الزمالك استعداداته الأخيرة لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مواجهات الجولة رقم 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمد يوسف

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