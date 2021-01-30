نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من إيجاد البديل المناسب لقيادة خط هجوم القلعة البيضاء بعد رحيل مصطفى محمد للإحتراف في صفوف جالطة سراي التركي.

وإستقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على ضم الفلسطيني محمود وادي لاعب بيراميدز من أجل قيادة خط هجوم الفريق خلال ما تبقى من الموسم.

في الوقت الذي تفاضل فيه اللجنة بين الكثير من اللاعبين من أجل ضمهم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية بينهم حسام حسن لاعب سموحة.