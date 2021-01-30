نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيا يفوز علي تليفونات بني سويف في القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز نادي المنيا، علي فريق تليفونات بني سويف، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما على ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقه دوري القسم الثاني للمجموعه الأولي للموسم الكروي 2020\2021.

وخاض المنيا هذه المباراه بتشكيله مكونه من عبدالكافي رجب، محمد آدم، إسلام طارق، أيمن ناصر، أحمد إسماعيل، فيصل غريب، مصطفى شعبان الشيبكشي، محمد سماره، محمود عيد بليه، أحمد عصام، فتحي عثمان.

في حين خاض تليفونات بني سويف هذه المباراه بتشكيله مكونه من مصطفى حسن، محمد أحمد صابر، حازم مصطفي، وائل مصطفي، عبدالرحمن يوسف، محمد جمال عبدالعظيم ، بلال أحمد، محمد جمال محمود، أحمد رضا علي، جيروم اودي، اديمولا عزيز.

بدأت المباراة قويه، حيث شهدت الدقيقة 17 عرضيه من أيمن ناصر، لكن لم تجد من يسكنها الشباك، لكن في الدقيقة 22 عرضيه من أحمد إسماعيل يسكنهامحمد سماره الشباك محرزا الهدف الأول، ثم في الدقيقة 25 تصويبه لكن بعيده من جيروم اودي، ثم في الدقيقة 36 تصويبه قويه من فتحي عثمان يتصدي لها حارس التليفونات ببراعه، وفي الدقيقة 41 فرصه هدف موكد يضيع من أحمد عصام بتصويبه لكن تصطدم بلاعبي التليفونات وتخرج لضربه مرمي، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لينتهي الشوط الأول بتقدم المنيا بهدف نظيف.

وانطلق الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقة 7 تصويبه لكن تعلو المرمي من اديمولا عزيز، ثم في الدقيقة 12 تصويبه قويه من اديمولا عزيز لكن تعلو المرمي، وفي الدقيقة 19 شهدت محاوله خطيره للاعبي تليفونات بني سويف، لكن يتصدي لها حارس المنيا ببراعه، وفي الدقيقة 27 فرصه هدف موكد يضيع من محمد سماره، ثم في الدقيقة 30 تصويبه لكن تعلو المرمي من أحمد رضا، لكن في الدقيقة 35 فرصه هدف موكد يضيع من محمود بليه، احتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد اي جديد لتنتهي المباراه بفوز المنيا بهدف نظيف.

هذا وقد شهدت هذه المباراه، حضور المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف السابق، وشقيق المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا.

وقد أدار المباراه تحكيميا عدي ابراهيم حكم ساحه يعاونه كل من رجب محمد مساعد أول، أيمن ابوالعز مساعد ثان محمد صلاح محمد حكم رابع ، يوسف المصري مراقب مسابقات، صلاح عبدالعظيم مراقب حكام.