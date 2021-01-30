نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل مجاناً في كأس العالم للأندية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية 2021 ، حيث يستضيف ملعب الللقاء واحدة من أهم مباريات كرة القدم العربية هذا العام لحساب أولى مواجهات بطولة كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة، ونعلم أن هناك الكثير من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة وخاصة الجماهير العربية يودون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري مجانا على النايل سات عربسات وهوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري مجانا في كأس العالم للأندية 2021 ، قبل أن نتعرف عليها نُطالعكم على أخبار الأهلي اليوم حيث استقر المدري الإفريقي موسيماني على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية 2021 والتي ضمت 25 لاعباً وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، ومحمود وحيد وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا.

وتأهل الأهلي لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعدما استطاع أن يُحقق الفوز واللقب في مواجهة غريمه نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليكون بذلك بطلاً للقارة الإفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، ويُشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

تبدأ منافسات البطولة العالمية للأندية كرة القدم في يوم الرابع من شهر فبراير، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الرابع عشر من نفس الشهر، وستنطلق مباراة الأهلي والدحيل القطري في أولى مواجهات البطولة يوم الرابع من فبراير، وإليكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري مجاناً النايل سات عربسات هوت بيرد.

تردد قناة تي في سبورت البولندي هوت بيرد: تردد 10834، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500

تردد قناة ميديا يست الإيطالية هوت بيرد: تردد 11432، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500

تردد قناة بي إن تي البلغارية هيلاس سات: تردد 12565، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 29900

ويوجد ضمن قائمة قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والدحيل القطري مجانا قناة الكأس الرياضية القطرية التي كشفت منذ أيام قليلة أنها ستذيع مباريات كأس العالم للأندية مجانا.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 2021: نايل سات: تردد 11919، الاستقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة نايل سات: 11566 – عمودي

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة عرب سات: 12765 – أفقي

تردد قناة bein sports HD المفتوحة سهيل سات: 11566 – أفقي

وإلى هنا نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ولخويا في كاس العالم للأندية 2021 نايل سات هوت بيرد، تردد قناة الكأس الرياضية القطرية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وسنتابع معكم أول بأول نتيجة المباراة وقت انطلاقها وذلك عبر تقارير متتالية.