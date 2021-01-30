شرفونا... الجماهير تدعم الأهلي في كأس العالم للأندية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المونديال_للابطال_شرفونا دعما للنادي الاهلي في كأس العالم للأندية. وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الأهلي دائمًا مصدر فخرنا وسعادتنا افتخر كونك أهلاوي ‎#المونديال_للابطال_شرفونا" و "‏يا جدع وربنا عظمة،، انتمائي وحبي للأهلي مش من فراغ والله". وقال أخرون "‏إن شاء الله تشرفونا،، كعادة الأهلي دائمًا في المحافل الدولية" و "‏كل الدعم ليكم ي أبطال أفريقيا الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ولسه غيرنا عايش في الوهم والمؤامرات واخره يتفرج علينا علي الشاشات ‎#المونديال_للابطال_شرفونا". ومن المقرر ان يواجه النادي الأهلي المصري فريق الدخيل القطري مساء 4 فبراير القادم في أول مواجهات الفريقين بكأس العالم للأندية.

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