مروان حمدي يصل الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للأبيض

وصل مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة إلى مقر نادي الزمالك لتوقيع عقود الانتقال للزمالك بعد اتفاق مسؤولي القلعة البيضاء مع اللاعب وإدارة ناديه على كافة التفاصيل بضم اللاعب. ومن المقرر أن يوقع مروان حمدي للزمالك بعد قليل بشكل رسمي في عقد سيمتد لمدة 4 مواسم ونصف. واتفق مسؤولو الزمالك مع المقاصة على كافة تفاصيل الصفقة المالية و ستصل الصفقة لما يقترب من 13 مليون جنيه. وحصل مسئولو الزمالك على موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على ضم مروان حمدي وتم الاتفاق على كافة التفاصيل في الصفقة. ويأتي ضم مروان حمدي ليحل محل مصطفى محمد بعد الموافقة على رحيل الأخير واحترافه بين صفوف فريق جالطة سراي التركي.

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