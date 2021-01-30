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الجهاز الطبي للأهلي يطمئن على محمد هاني

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عقد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد هاني لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران اليوم في الدوحة.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.

وقطع هاني شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأه في القاهرة ويستكمله على هامش تدريبات الفريق، التي تأتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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