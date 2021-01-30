عقد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع محمد هاني لاعب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالته قبل انطلاق مران اليوم في الدوحة.
ويعاني محمد هاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، حيث يؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة.
وقطع هاني شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي بدأه في القاهرة ويستكمله على هامش تدريبات الفريق، التي تأتي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهاز الطبي للأهلي يطمئن على محمد هاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.