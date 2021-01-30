محمد عادل يسجل ورمضان صبحي يرد .. التعادل الإيجابي بين الاسماعيلي وبيراميدز يحسم الشوط الاول

إنتهت أحداث الشوط الاول بين فريقي بيراميدز والاسماعيلي بالتعادل الايجابي ، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، بينما اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .

وادرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة

وبدا الإسماعيلي بالضغط المتواصل منذ انطلاقه المباراة لإحراز هدف مبكر فى شباك بيراميدز

وجاءت كرة مقوسة من الطرف الأيسر على رأس التونسي مروان الصحراوي سددها لكن تصدى لها حارس المرمى.

وسدد فخر الدين يوسف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحمد أيمن منصور ومطالبات بركلة جزاء لكن لم يحتسب الحكم أي خطأ.

وفي مهارة خاصة من محمد الشامي من الطرف الأيسر إلى أري بابل داخل منطقة الجزاء لكن أنقذها شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز ببراعة.