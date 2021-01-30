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تقسيمة قوية للاعبي الاهلي خلال المران الأول في الدوحة

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اجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين وسط تعليمات فنية من قبل موسيماني.

وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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