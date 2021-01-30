تقسيمة قوية للاعبي الاهلي خلال المران الأول في الدوحة

اجري بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق خلال المران الأول في الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين وسط تعليمات فنية من قبل موسيماني.
وخاض الأهلي مرانه الأول مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، استعدادًا لخوض مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.
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