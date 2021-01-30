رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني

عقد اليوم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي في حضور محمد عبد المنعم امين الصندوق ،وعضو لجنة الكرة والعميد حاتم سمير عضو لجنة الكرة إجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين ضمن الاجتماعات الدورية المتفق عليها مسبقا مع الجهاز الفني للوقوف على الايجابيات والسلبيات خلال المرحلة السابقة .

وأكد اللواء أشرف نصار ثقته الكبيرة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي لديهم من الكفاءة الكروية في العودة للعروض القوية التي قدمها اللاعبون أمام فرق الكبار بالدوري .

وفي نهاية اللقاء تعاهد لاعبو الفريق على بذل مزيدا من الجهد وتقديم عروض ونتائج مشرفه تليق بإسم نادي البنك الأهلي.

وكان قد خسر فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين أمام فريق طلائع الجيش بالجولة العاشرة بالدورى المصرى الممتاز .