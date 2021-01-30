بيراميدز يواصل نزيف النقاط فى الدوري ويتعادل مع الاسماعيلي 1-1

واصل فريق بيراميدز فى نزيف النقاط بعد التعادل مع الاسماعيلي بهدف لكل منهما ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الاسماعيلية فى الجولة الثامنه ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

افتتح الاسماعيلي التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق محمد عادل من راسية قوية داخل منطقة الجزاء ، و اكتفى شريف اكرامي بمشاهدة الكرة تسكن شباكه .

وادرك بيراميدز هدف التعادل فى الدقيقة 17 عن طريق رمضان صبحي بعد عرضيه منه لتمر تحت يد محمد صبحي بطريقه غريبة

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الي النقطة الـ15 فى المركز الخامس ، بينما ارتفع رصيد الاسماعيلي الي النقطة الثامنه فى المركز الثالث عشر .

وبدا الإسماعيلي بالضغط المتواصل منذ انطلاقه المباراة لإحراز هدف مبكر فى شباك بيراميدز

وجاءت كرة مقوسة من الطرف الأيسر على رأس التونسي مروان الصحراوي سددها لكن تصدى لها حارس المرمى.

وسدد فخر الدين يوسف كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأحمد أيمن منصور ومطالبات بركلة جزاء لكن لم يحتسب الحكم أي خطأ.

وفي مهارة خاصة من محمد الشامي من الطرف الأيسر إلى أري بابل داخل منطقة الجزاء لكن أنقذها شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز ببراعة.

تمريرة رائعة من محمد عادل إلى فخر الدين بن يوسف الذي اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة لكن مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى بيراميدز.