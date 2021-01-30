نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورتموند يعود لسكة الانتصارات في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاد نادي بروسيا دورتموند لسكة الانتصارات من جديد بعد الفوز على أوجسبورج بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة عشر من الدوري الألماني.

افتتح أوعسبورج التسجيل بعد 10 دقائق، عندما وصلت تمريرة عرضية إلى ماركو ريشتر، الذي حولها لزميله أندريه هان غير المراقب ليضعها في الشباك.

وكان يمكن لصاحب الأرض، الذي سيطر على ما تبقى من المباراة، إدراك التعادل، لكن إيرلينغ هالاند سدد ركلة جزاء قوية في العارضة ارتدت إلى خارج منطقة الجزاء.

وأتى ضغط دورتموند ثماره في الدقيقة 26، إذ أرسل القائد ماركو رويس ركلة حرة داخل منطقة الجزاء حولها توماس ديلاني بضربة رأس في المرمى.

وهز جيدون سانشو الشباك بعد هجمة مرتدة، ليجعل النتيجة 2-1 في الدقيقة 63، ثم أرسل النرويجي هالاند تمريرة عرضية وضعها فيلكس أودوكاي بالخطأ في مرماه.

وعاد دورتموند إلى المركز الـ5، برصيد 32 نقطة، متأخراً بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونيخ.